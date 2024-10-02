Творці Chernobylite 2 вирішили змінити жанр гри і відійти від хорору.

Польська студія The Farm 51 представила геймплей свого нового екшну з елеметами рольової гри у відкритому світі - Chernobylite 2: Exclusion Zone. Гра стане продовженням Chernobylite, що вийшла 2021 року.

У ролику показані похмурі локації покинутого міста, які гравці зможуть досліджувати. Крім того, представлені бойові сцени з мутантами, цікаво, що бої зроблені від третьої особи, коли вся інша гра від першої. У грі реалізовані стелс механіки, які дають змогу непомітно обходити супротивників. Також видно різноманітну зброю ближнього і дальнього бою, доступну головному герою. У ролику гравець користується гвинтівкою і кувалдою, але ще можна помітити ракетницю, яку тримає один із ворогів.

Помітно, що акцент на хоррор із першої частини тепер змістився в бік прямого протистояння з ворогами. Як приклад унікальних супротивників був представлений вид ворогів у вигляді ожилого будівельного крана. Цей же монстр красується на одному зі скріншотів у Steam.

Реліз Chernobylite 2: Exclusion Zone заплановано на 2025 рік. Гра буде доступна на ПК, а також на консолях Xbox Series і PlayStation 5. Цілком можливо, що свій шлях гра почне в ранньому доступі, як колись перша частина серії.

Нагадаємо, що нещодавно також було опубліковано геймплей нової Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii. Журналістам IGN вдалося записати понад 20 хвилин ігрового процесу.

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