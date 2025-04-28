Реліз продовження Ghost of Tsushima заплановано на 2 жовтня.

Розробники з Sucker Punch поділилися новими деталями про Ghost of Yotei, продовження Ghost of Tsushima, включно з інформацією про нелінійну кампанію.

В інтерв'ю для Famitsu гемдиректори гри Нейт Фокс і Джейсон Корнелл розповіли про наступний проєкт студії, який відрізнятиметься від попередніх робіт.

У Ghost of Yotei гравці переслідуватимуть групу воїнів, відомих як Шістка Йотей, які принесли руйнування і смерть по всій Японії. У процесі гри на поясній стрічці головної героїні Ацу відображатиметься список імен тих, кого вона переслідує.

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Для підготовки до гри Фокс і Корнелл відвідали Хоккайдо, де відбуваються події гри: "Ми отримали допомогу від різних консультантів, щоб точно зобразити культуру айнів того часу. Як і в попередній грі, ми ретельно досліджували японську культуру та інтегрували її в цей проєкт".

Гравці зможуть переслідувати членів Шістки Йотей у будь-якому порядку, а також будуть доступні нові види зброї для ближнього бою. Натхненням для гри послужили як японське кіно, так і західні драми:

"У плані відкритого світу Ghost of Yotei - це найвільніша і наймасштабніша гра, яку ми коли-небудь створювали".

Реліз Ghost of Yotei заплановано на 2 жовтня. Гра буде ексклюзивом для Playstation 5.

Раніше ми розповідали, що в Ghost of Yotei буде більш різноманітний відкритий світ. Творчі директори Sucker Punch розповіли, що в сюжеті гри акцент зроблено на ідеї Привида.

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