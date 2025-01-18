Зараз її вже можна протестувати в кількох магазинах компанії в Японії на прикладі Infinity Nikki.

Експериментальна технологія Grid Scent від Sony опинилася в центрі уваги на спеціальному заході, що проходить у п'яти магазинах Sony Store по всій Японії.

В основі Grid Scent лежить принцип точкового розпилення ароматів: система регулює напрямок та інтенсивність так, щоб запах швидко приходив і зникав, не перемішуючись з іншими.

Аромати демонструються на прикладі промороликів Infinity Nikki, гри, що поєднує елементи відкритого світу, пригод і "одягалки". Незважаючи на те що сама гра поки що не підтримує Grid Scent безпосередньо, відвідувачі можуть побачити і понюхати невеликі сцени, де запахи квітів, трави, морського бризу або парфумів героїні синхронно змінюються під те, що відбувається на екрані.

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Японське видання Gamer.ne.jp випробувало технологію і поділилося, як вона працює технічно: "Аромат випускається з сопла в нижній частині монітора, а його кількість регулюється для запобігання змішуванню декількох ароматів з урахуванням відстані до глядача".

Sony підкреслює, що Grid Scent перебуває на стадії експерименту, і поточна виставка - радше запрошення в майбутнє, ніж готовий комерційний продукт. Однак судячи з перших відгуків, ідея інтегрувати запахи в мультимедійний контент може знайти жвавий відгук у аудиторії. Якщо все піде за планом, то цілком імовірно, що вже скоро ми зможемо не тільки бачити і чути віртуальні світи, а й відчувати їхній аромат.

Раніше колишній президент Playstation розповідав, чому компанія зараз робить так багато ремастерів.

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