У ролику показали уривок з п'ятої глави.

Портал Game Informer продовжує ділитися новою інформацією про Resident Evil 4 — головну гру нового випуску свого журналу. Видання опублікувало 13-хвилинну геймплейну демонстрацію проекту, в якій можна детально оцінити графіку і різні механіки.

Починається відео з втечі Леона Кеннеді і дочки президента США Ешлі Грем з церкви. Потім головний герой телефонує своєму зв'язківцю і отримує доручення вивести дівчину з села окультистів. Дорогою протагоніст збирає різні ресурси. Сюди входять патрони, матеріали для крафта та цінні предмети на продаж. Окремі припаси добре заховані, наприклад, в гнізді на дереві, яке необхідно збити пострілом. На карті можна подивитися, чи зібрав гравець всі ресурси.

У районі церкви є нова локація, додана в ремейку, але її журналісти не показали. Зате вони продемонстрували битви. Леон стріляє з різноманітної зброї і виконує добивання. Ешлі всюди слідує за головним героєм, який може віддавати їй команди.

Ще в ролику показано процес дослідження локацій. Протагоніст із супутницею залазять в будинки через вікна, виходять на відкритий простір і шукають спосіб, як пробратися на закриту територію. А закінчується ролик фрагментом з обороною будинку від натовпів ворогів. У цьому бою Леону допомагає незнайомець на ім'я Луїс Сера.

Ремейк Resident Evil 4 — основні подробиці

Базовий сюжет в грі залишиться без змін. Однак історію планують доповнити кількома епізодами і краще розкрити персонажів.

Ешлі більше не буде тягарем для гравців. Дівчині не знадобиться наказувати ховатися, але можна використовувати інші команди. А якщо супутниця отримає багато шкоди, то доведеться їй допомогти піднятися на ноги.

Розробники також поліпшать окремі геймплейні механіки, додадуть нові локації і розширять старі, повністю перемалюють графіку і замінять звучання.

Ремейк Resident Evil 4 вийде 24 березня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X і Series S.

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