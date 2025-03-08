Гра отримала лише 52% позитивних відгуків.

Grand Theft Auto 5 Enhanced зіткнулася з холодним прийомом у Steam, що призвело до того, що вона навіть на деякий час стала найгіршою грою в історії Rockstar Games за версією користувачів Steam.

Через безліч технічних проблем, включно з низькою продуктивністю, обмеженнями в 120 FPS і труднощами з перенесенням прогресу в GTA Online, рейтинг гри в Steam впав до "змішаних" 52% позитивних оцінок.

Цей провал був настільки значним, що GTA 5 Enhanced поступилася лише жахливому VR-порту L.A. Noire: The VR Case Files, зараз п'ята частина GTA на передостанньому місці в рейтингу всіх ігор Rockstar.

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Але навіть незважаючи на це онлайн поліпшеної версії продовжує впевнено триматися на позначці в понад 100 тисяч одночасних гравців, а на піку в гру грали 187 тисяч осіб.

Раніше ми розповідали, що Rockstar купила студію Video Game Deluxe, яка раніше була відома як Team Bondi і розробила L.A. Noire. Тепер команда носитиме назву Rockstar Australia і допомагатиме компанії створювати нові проєкти.

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