Зрозуміло, все вперлося в технічний стан гри.

Покращена GTA 5 Enhanced вийшла в Steam, але реакція виявилася неоднозначною. З одного боку, аудиторія у гри значна: у піковий момент її запустили понад 187 тисяч осіб. А з іншого боку, відгуки гравців залишають бажати кращого - рейтинг у Steam зупинився на "змішаних" 50% позитивних оцінок.

Основні претензії стосуються не стільки самої гри, скільки технічних нюансів: користувачі скаржаться на проблеми з продуктивністю, обмеження в 120 FPS і складнощі з перенесенням старих акаунтів. Крім того, багато хто очікував більшого від графічного апгрейда і виявився розчарованим:

"Зафіксовані 120 Fps, і ви називаєте це найкращою оптимізацією. Можливо, це трасування променів, але гра здається більш контрастною. Також чому немає онлайн-чату. Ви все зіпсували. Я сподіваюся, що у цієї гри не буде такого ж майбутнього, як у CS2". "Гра має такий самий вигляд, працює так само, а після оновлення цілого видання все ще немає підтримки HDR. Навіщо взагалі було морочитися з цим релізом?".

Цікаво, що вихід оновлення не підірвав популярність оригінальної GTA 5, вона, як і раніше, тримає онлайн на рівні 122 тисяч гравців. У якийсь момент оновлена версія навіть поступилася за кількістю користувачів старій

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