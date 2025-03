Також вона ще й робила поліпшені ремастери трилогії GTA.

Rockstar Games оголосила про купівлю Video Games Deluxe, сіднейської студії, відомої за роботою над L.A. Noire: The VR Case Files і нещодавніми поліпшеннями для GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.

Після угоди команда отримає нове ім'я - Rockstar Australia, однак фінансові деталі поглинання залишаються за закритими дверима.

Зв'язок Video Games Deluxe з Rockstar сягає корінням у далеке минуле. Ще до свого заснування її співробітники працювали в Team Bondi, студії, що працювала над оригінальним L.A. Noire під керівництвом австралійського геймдизайнера Брендана Макнамари. Пізніше вони продовжили роботу з Rockstar над VR-версією детектива.

Відео дня

Останній проєкт Video Games Deluxe - поліпшені ремастери класичних GTA для iOS і Android, де розробники доопрацювали освітлення і виправили помилки невдалого релізу 2021 року. Ці зміни пізніше були включені і в ПК-версію збірки.

Чим займеться Rockstar Australia під новим ім'ям, поки невідомо. Однак з урахуванням досвіду студії у створенні VR-контенту і ремастерів, можна припустити, що Rockstar Games готує для неї цікаві завдання.

Раніше ми розповідали, що поліпшена версія GTA 5 на ПК важить менше, ніж оригінал. Rockstar додала в гру трасування променів, DLSS, FSR та інші технічні навороти.

Вас також можуть зацікавити новини: