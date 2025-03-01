У гру додали трасування променів, DLSS, FSR та інші технічні навороти.

Поки GTA 6 десь на горизонті Rockstar вирішила згадати класику і оновила GTA 5 на ПК, додавши в гру повно технічних фіч.

В оновленій версії з'являться трасування променів, DirectStorage, DLSS 3, FSR1 і FSR3, а також інші поліпшення графіки і геймплея. Хороша новина: власники GTA 5 у Steam вже можуть попередньо завантажити Enhanced-версію просто зараз.

Rockstar трохи сховала її в Steam, у GTA 5 тепер є два варіанти: Grand Theft Auto 5 Legacy (оригінальна версія) і Grand Theft Auto 5 Enhanced, яку можна завантажити заздалегідь.

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Цікавий момент: нова версія займає менше місця. Якщо оригінал вимагав 114 ГБ, то поліпшена версія всього 92 ГБ, що на 22 ГБ менше.

Перенесення збережень із сюжетного режиму доступне вже зараз, достатньо запустити GTA 5 Legacy і знайти потрібний пункт у меню паузи. А ось дані GTA Online можна буде перенести тільки після офіційного виходу Enhanced-версії.

Реліз Grand Theft Auto 5 Enhanced запланований на 4 березня.

Раніше ми розповідали, що глава Corsair відмовився від своїх слів, що GTA 6 вийде на ПК на початку 2026 року. Реліз на консолях все ще офіційно запланований на осінь 2025 року.

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