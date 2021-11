Проблема виникла через особливості движка Unreal Engine, на якому створювався збірник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Запуск оновлених GTA III, Vice City і San Andreas пройшов не надто успішно. Люди скаржаться, що в збірнику Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, куди увійшли поліпшені проекти, є багато багів і проблеми з оптимізацією. А на ПК в день релізу комплекту навіть не працювали сервери. Користувачі, які купили ігри, просто не змогли їх запустити. На додачу стало відомо, що з GTA: The Trilogy вирізали частину читів.

Відповідною інформацією поділився продюсер Rockstar Games Річ Росадо в інтерв'ю виданню The Gamer. Керівник розповів, що поліпшені версії класичних частин серії працюють відразу на двох рушіях. Unreal Engine відповідає за рендеринг графіки, а вся ігрова логіка вибудувана на RenderWare з оригінальних проектів. У процесі виробництва GTA: The Trilogy творці з'ясували, що окремі чіти не поєднуються з UE, тому їх довелося видалити.

Правда, Rockstar Games спробувала компенсувати втрату. Вона додала нові коди, але які саме, Річ Росадо не повідомив. Тим часом один з них вже знайшов автор YouTube-каналу GTA Series Videos. Чит робить голови всіх персонажів великими.

Які поліпшення з'явилися в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

На сторінці ремастерів в магазині Rockstar згадуються зміни, які отримали оновлені ігри. Перша з них — повністю перероблене освітлення.

Друга — текстури високої роздільної здатності і збільшена дальність промальовування.

Третя — покращене управління в стилі GTA V.

Автор: Назар Степорук