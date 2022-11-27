Жахи битви біля Пашендейла повторилися в реальності.

Battlefield 1 — це шутер в антуражі Першої світової війни 2016 року випуску. Розробники з DICE відтворили в грі різні події, включаючи битву при Пашендейлі. Згаданому бою також присвятили карту в багатокористувацькому режимі. При реалізації локації розробники постаралися реалістично показати спотворене поле бою. А нещодавно виявилося, що всі ці жахи в черговий раз втілилися в реальності — під Бахмутом в Україні.

Днями в Мережі опублікували фото позицій доблесних солдатів ЗСУ під вказаним містом Донецької області. Знімки продемонстрували купу бруду в окопах через проливні дощі та воїнів, які титанічними зусиллями стримують російську агресію. Одне з фото показувало безліч дерев, зламаних ракетними ударами. І саме така картина спостерігалася в битва біля Пашендейла з Battlefield 1.

Цей знімок доводить, що розробники з DICE впоралися з реалістичним відображенням війни. Але набагато важливіше інше. Порівняння фото і локації з Battlefield 1 показує всю складність битви під Бахмутом. Навіть завдяки грі, яка покликана розважати людей, стає зрозуміло, що бій на сході України за своєю жорстокістю та інтенсивністю не поступається важким протистоянням часів Першої та Другої світових війн.

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Ситуація під Бахмутом: основна інформація

Місто в Донецькій області — одна з найбільш "гарячих" точок на фронті. Про це свідчать зведення Генштабу ЗСУ, де повідомляється про найбільші втрати на Бахмутському напрямку.

За даними британської розвідки, Російські мобілізовані солдати зазнали найбільших втрат під двома містами — Бахмутом і Сватовим.

Як повідомив один з воїнів ЗСУ, рашистів в районі населеного пункту дуже багато. Вони здійснюють лобові атаки і встеляють землю мертвими тілами. Ситуація вже починає нагадувати Другу світову, коли радянські генерали-м'ясники брали позиції нацистів за рахунок масової живої сили.

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