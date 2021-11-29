Генеральний директор компанії заявив, що нові ігри в серіях почнуть розроблятися в наступному році.

Ще в березні CD Projekt RED заявила, що в наступному році планує почати паралельну розробку двох ААА-ігор. А нещодавно генеральний директор компанії Адам Кічіньскій підтвердив цей намір. Він також не став приховувати, які саме проекти будуть створюватися. Керівник прямо сказав, що польська студія почне працювати над новими частинами The Witcher і Cyberpunk 2077.

Відповідною інформацією Адам Кічіньскій поділився в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita. В його коментарі сказано: "В даний час ми зосереджені на двох наших франшизах [The Witcher і Cyberpunk 2077]. Обидві серії мають потужний потенціал, тому одна з наших стратегічних цілей — почати паралельну роботу над ААА-проектами в рамках наших IP (Інтелектуальна власність, — примітка), що, як очікується, відбудеться вже в наступному році".

Це ще не повноцінний анонс, але зате тепер зрозуміло, чого приблизно очікувати від CD Projekt RED. Протягом наступних п'яти років польська студія планує випустити продовження "Відьмака" і Cyberpunk 2077.

Що ще розповів Адам Кічіньскій

За словами керівника, поліпшену версію The Witcher 3: Wild Hunt перенесли через технології. З моменту релізу гри в 2015 році прогрес пішов далеко вперед. CDPR і її партнеру Saber Interactive довелося багато чого змінювати.

Генеральний директор вважає, що в майбутньому Cyberpunk 2077 почне сприйматися, як дуже хороша гра. Для CD Projekt RED це був найамбітніший проект. Студія спробувала вирости над собою, правда, не скрізь вийшло добре.

CDPR хоче і далі купувати невеликі студії і розширяться. Компанію не збираються продавати.

Автор: Назар Степорук