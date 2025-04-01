Серед авторів ідей NCSoft, Nexon, Netmarble і Krafton.

Корейські компанії NCSoft, Nexon, Netmarble і Krafton представили Blizzard свої ідеї для нових ігор за StarCraft. Судячи з усього, у Blizzard готові розглянути варіанти, хоча поки йдеться лише про презентації концептів.

Як повідомляє IGN, студії пропонують різні жанри: NCSoft робить ставку на MMORPG, Nexon обіцяє "унікальний погляд" на всесвіт, Krafton орієнтується на свій досвід у розробці шутерів, а Netmarble хоче створити мобільну гру.

Важливо, що переговори не обмежуються листами, деякі компанії вже приїжджали до офісу Blizzard у Каліфорнії, щоб представити проєкти особисто.

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Ця ініціатива не дивна, адже StarCraft став культовим феноменом у Південній Кореї, де розширення Brood War запалило одну з найбільших кіберспортивних сцен в історії.

При цьому в самій Blizzard теж є внутрішній проєкт за StarCraft, але, за чутками, це вже третя спроба зробити шутер за всесвітом.

Раніше президент Blizzard назвав StarCraft "однією з найкращих франшиз" студії. Майк Ібарра вважає, що у StarCraft величезний потенціал.

Також нещодавно ми розповідали, що, судячи з витоків, Blizzard прибере цифру "2" з назви Overwatch 2.

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