Масаюкі Уемура було 78 років.

Японський дизайнер ігрових приставок Масаюкі Уемура, який працював для Nintendo, помер цього тижня.

Про це повідомляє газета The Japan Times.

Масаюкі Уемура помер в понеділок, 6 грудня, але про його смерть стало відомо тільки зараз. Причина смерті 78-річного інженера не повідомляється.

Читайте такожНікого не щадить: знаменитості, які померли від коронавірусуУемура запам’ятався серед іншого розробкою восьмибітової ігрової приставки Famicom (або Nintendo Entertainment System, NES), яка з’явилася у 1983 році. Це була перша консоль Nintendo на основі картриджів, які дозволяли користувачам грати в розширений набір відеоігор.

Також він відповідальний за створення наступника Famicom — 16-розрядної ігрової консолі Super NES (або Super Famicom), яку Nintendo випустила у 1990 році.

Обидві консолі стали хітами, розпродано 100 мільйонів одиниць по всьому світу. Мегахіти спонукали Nintendo стати однією з провідних світових компаній у сфері відеоігор.

Уемура, випускник приватного Технологічного інституту Тіби, приєднався до Nintendo у 1971 році і пішов у 2004-му. Впродовж останніх років викладав в Кіотському університеті.

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Автор: Анастасія Печенюк