Помер Віктор Антонов, головний дизайнер Half-Life 2 і Dishonored

Останні кілька років художник працював над неанонсованою грою власної студії.

Стало відомо про смерть Віктора Антонова, головного дизайнера Half-Life 2, Dishonored, а також безлічі інших ігор. Художнику було 53 роки.

Про це повідомив сценарист Half-Life Марк Лейдлоу. Він уточнив, що не знає подробиць, але це велика втрата для нього:

"Я не хотів говорити, поки не був упевнений, але сьогодні я дізнався, що Віктор Антонов, наш арт-директор HL2, помер. У мене немає подробиць. Тільки смуток".

Найвідомішою роботою Антонова став Сіті-17 з Half-Life 2, саме йому прийшла ідея перенести дії гри в антураж Східної Європи. Художник виріс у Болгарії, тому краєвиди вдалося передати достовірно.

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Не менш важливим етапом кар'єри Антонова була робота в Arkane Studios, а пізніше і в Zenimax. Він був візуальним дизайнером першого Dishonored, і загалом розробив стиль усієї серії. Після цього Антонов виступав консультантом для інших проєктів Zenimax: Wolfenstein, DOOM, Fallout 4, Prey.

У 2022 році художник заснував власну студію Eschatology Entertainment, яка зараз працює над неанонсованим проєктом.

Раніше стало відомо про смерть Вейна Джуна, голосу оповідача з Darkest Dungeon.

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