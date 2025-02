Розробники згадали, як вони почали працювати разом з актором.

Стало відомо про смерть Вейна Джуна, легендарного оповідача з Darkest Dungeon і Darkest Dungeon 2. Про його відхід повідомив креативний директор Red Hook Studios Кріс Бурасса, назвавши актора "предком, вченим, художником і другом".

Голос Джуна став невід'ємною частиною Darkest Dungeon і залишив глибокий слід в ігровій індустрії. Уперше розробники Red Hook Studios зв'язалися з ним 12 років тому, коли шукали диктора для трейлера гри. Запис вийшов настільки вдалим, що було вирішено зробити оповідача ключовим елементом оповіді.

Бурасса вперше почув голос Джуна в аудіокнигах за Лавкрафтом і відразу зрозумів, що це ідеальний кандидат для Darkest Dungeon. Згодом його фрази на кшталт "Ruin has come to our family" стали культовими у спільноті, а цитати з гри використовуються гравцями досі.

Відео дня

Джун нечасто працював в ігровій індустрії, крім Darkest Dungeon, його голос можна почути в наборі коментатора для Dota 2.

Кріс Бурасса згадує, як отримував від нього нові записи пізно вночі і не міг дочекатися ранку, щоб послухати їх. "Я знав, як він це скаже, і писав текст уже з його голосом у голові".

Раніше ми розповідали, що актор озвучення Fallout 3 і Skyrim, який вийшов із коми, подякував фанатам і колегам за підтримку.

Вас також можуть зацікавити новини: