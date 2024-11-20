Також у грі був епізод, який довелося вирізати після трагедії 11 вересня.

На честь 20-річчя Half-Life 2 Valve випустила документальний фільм про розробку гри, де, серед іншого, розробники розкрили ранні плани на сюжет сиквела.

Сценарист Half-Life 2 Марк Лейдлоу розповів, що перші два роки розробки вони накидали сюжети, які навіть не були пов'язані з першою частиною і дослідницьким комплексом Чорна Меза.

Спочатку замислювалося, що на Землю вторглися три види прибульців: воїни, комахи і шпигуни. Прибульці-інсектоїди таки дісталися до релізу у вигляді мурашиних левів, але спочатку планувалося дати їм набагато більшу роль.

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Сіті 17, найкраще місто з тих, що залишилися, було засноване на Празі, Софії та Парижі. Хоча спочатку розробники будували грандіозні плани з розширення ігрової географії, і спроектували аж чотири міста:

"Я пам'ятаю, що свого часу ми спроектували, здається, чотири міста. Прага, Єрусалим, Чикаго, Лос-Анджелес, здається."

Крім того, були й інші локації, які не дожили до релізу: арктична база і підводний комплекс. Також у грі був момент із літаком, що врізався у висотку, який Valve вирізала після трагедії 11 вересня 2001 року. Крім того, планувалося додати рівень на кораблі-криголамі, але після того, як розробників звозили подивитися на справжній криголам, вони відмовилися від ідеї. Зробити веселі перестрілки в такому просторі не вийшло б, згадує програміст Девід Спреер.

Спреер вважає, що Valve будувала всі ці нездійсненні плани через "тривогу другокурсника". Перша Half-Life вже була проривом свого часу і розробники хотіли зробити ще більш революційну гру. До того ж, розробників підтискало керівництво студії: "Гейб весь час запитував: 'Як там Half-Life?'"

Раніше ми розповідали, що в цій же документалці вперше показали геймплей скасованої Half-Life 2: Episode 3.

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