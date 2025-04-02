Для компанії важливо, щоб світ відчувався якомога реальнішим.

CD Projekt Red продовжують розкривати деталі розробки "Відьмак 4". У свіжому випуску подкасту AnsweRED студія розповіла, що над створенням відкритого світу працює найбільша команда в історії компанії.

За словами арт-директора оточення Міхала Янішевського, студія прагне зробити новий світ не просто красивим, а максимально живим і правдоподібним:

"Для нас важливо, щоб гравець відчував цей світ справжнім. Навіть лінії дерев мають бути розташовані особливим чином".

Для цього CD Projekt Red використовують передові технології, які допомагають автоматизувати частину роботи, не втрачаючи при цьому якості: "Ми створюємо інструменти всередині команди, щоб прискорити і спростити процес наповнення світу".

Відео дня

Офіційно гра поки що перебуває на ранньому етапі розробки, і її реліз не варто очікувати раніше 2027 року. Однак робота над проєктом йде повним ходом: у команді понад 100 досвідчених розробників, багато з яких працювали над The Witcher 3 і Cyberpunk 2077.

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