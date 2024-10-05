У версії гри для PS5 підвищили роздільну здатність і змінили освітлення.

Учора пройшов реліз перевидання Until Dawn для Playstation 5 і ПК. У мережі вже з'являються ролики порівнянь оригіналу і ремастера.

Автор YouTube каналу ElAnalistaDeBits, який спеціалізується на розборі графіки в ігрових новинках, опублікував відео порівняння двох версій гри: на PS4 і PS5.

Оригінал на PS4 працював у роздільній здатності 1080p з нефіксованою частотою кадрів, зазвичай близько 30 FPS. У ремастері для PS5 роздільну здатність підвищено до 4K при стабільних 30 FPS. Однак режиму з 60 FPS на консолі немає, що може розчарувати тих, хто очікував більш високої продуктивності на новому поколінні.

Істотною зміною стала перероблена система освітлення. Хоча вона покращує деякі візуальні аспекти, частина фанатів висловила невдоволення, зазначаючи, що нове освітлення змінює атмосферу ключових сцен. В інтернеті жартують про "мексиканський фільтр", який наклали на гру.

Оновлені моделі персонажів отримали підвищену деталізацію. Покращення особливо помітні в промальовуванні волосся і текстурі шкіри.

У плані продуктивності ремастер перевершує оригінал. Гра тепер працює з рівномірним фреймтаймом, були усунуті проблеми з різкими стрибками кадрів, які зустрічалися на PS4. Це забезпечує більш плавний і стабільний ігровий процес.

Перевидання Until Dawn уже доступне на PS5 і ПК.

Нагадаємо, що нещодавно стала відома перша гра від Microsoft, яка отримає версію для Playstation 5 Pro. Нею виявилася Diablo IV. у грі буде поліпшена технологія трасування променів, а також підвищена роздільна здатність.

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