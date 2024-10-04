Покращення також торкнуться DLC для Diablo IV.

Diablo IV отримає оновлену версію для Playstation 5 Pro, поліпшення також торкнуться доповнення Vessel of Hatred, яке вийде 8 жовтня. Нагадаємо, що гру розробила Blizzard Entertainment, яка зараз належить Microsoft.

Про це повідомив геймдиректор Diablo IV Род Фергюссон. За його словами, студія багато працювала, щоб це стало можливим, але про подробиці він розповість пізніше.

Diablo IV і Vessel of Hatred дійсно будуть підтримувати PS5 Pro Enhanced! Дуже пишаємося нашою працьовитою командою, яка змогла це здійснити. Більш детальна інформація буде пізніше.

Це означає, що Diablo IV буде підтримувати всі технічні поліпшення, доступні на Playstation 5 Pro: просунуте трасування променів, технологія суперсемплінгу PSSR і потужніший графічний чіп, який рендерить гру на 45% швидше.

Нагадаємо, що минулого місяця Sony публікувала список ігор, які отримають поліпшені версії для Playstation 5 Pro:

Alan Wake 2

Assassin's Creed: Shadows

Demon's Souls

Dragon's Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy 7

Gran Turismo 7

Спадщина Хогвартса

Горизонт Заборонений Захід

Marvel's Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Тепер до цього списку додасться Diablo IV.

Нагадаємо, що нещодавно розробники ділилися ідеями, як вони збираються використовувати технічний потенціал Playstation 5 Pro. Серед найцікавіших пропозицій - можливість запускати ігри з роздільною здатністю 8К, а також із фреймрейтом не нижче 60 кадрів на секунду.

Трохи про Diablo IV

Diablo IV - це на даний момент остання частина знаменитої серії action-RPG, розроблена компанією Blizzard Entertainment і випущена 5 червня 2023 року. Гра повертає нас у похмурий і небезпечний світ Санктуарія, де після тривалого вигнання повертається Ліліт, дочка Мефісто, яка прагне занурити світ у хаос.

Геймплей Diablo IV поєднує в собі класичні елементи серії та нові механіки. Гравцям доступні п'ять класів персонажів: варвар, чарівник, друїд, розбійник і некромант, кожен зі своїми унікальними здібностями і стилем гри. Гра пропонує відкритий світ з можливістю вільного дослідження, динамічні події, підземелля і PvP-зони.

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