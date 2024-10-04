Гравці поки не радять купувати перевидання.

Ремейк Untill Dawn для Playstation 5 і ПК виходить уже сьогодні. Однак ті, хто купили фізичні версії гри вже змогли випробувати перевидання, і деякі гравці залишилися незадоволені технічним станом гри.

Блогер-мільйонник Shirrako, що спеціалізується на форматі Walkthrough, повному проходженні ігор без коментарів гравця, уже пройшов Until Dawn Remake і поки не радить його купувати. У своєму Twitter летсплейщик написав:

Until Dawn Remake працює гірше за оригінал, у ньому набагато більше помилок і збоїв. З якоїсь причини він також коштує 60 доларів. Я НЕ МОЖУ рекомендувати вам купувати цю гру на момент релізу, вона гірша за оригінал у поточному стані.

Shirrako зазначає цінник гри в 60 доларів, на думку блогера, ремейк того не вартий. В українських Steam і Playstation Store Untill Dawn Remake коштує 2000 гривень, за нинішнім курсом це 48 доларів.

У коментарях під постом блогер розповів, що проходив гру на Playstation 5. Раніше журналісти скаржилися на продуктивність Monster Hunter Wilds на консолі від Sony. Гравці відзначали низький фреймрейт і візуальні баги.

Untill Dawn Remake виходить 4 жовтня на ПК і Playstation 5.

Трохи про Until Dawn

Untill Dawn - це інтерактивний психологічний горор, розроблений студією Supermassive Games і виданий Sony 2015 року ексклюзивно для PlayStation 4.

Гра розповідає історію групи молодих людей, які вирушають у відокремлений будинок у горах, де виявляються втягнутими в низку страшних подій. Гравцям належало ухвалювати рішення, що впливають на розвиток сюжету і долю персонажів.

Until Dawn була добре прийнята як критиками, так і гравцями за її атмосферу, сюжет і систему вибору. Гра отримала високі оцінки за опрацювання персонажів і здатність створювати напругу.

Нагадаємо, що нещодавно Silent Hill 2 Remake отримав релізний трейлер. Konami у всю готується до виходу перевидання класики, гра вийде вже 8 жовтня.

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