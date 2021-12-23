Пригодницька атмосфера ніби як на місці.

Sony Pictures Entertainment опублікувала новий трейлер екранізації Uncharted, яка в дубляжі отримала назву "Анчартед: на картах не значиться". У ролику показали полювання за скарбами, вирішення загадок і протистояння з головним лиходієм.Читайте такожОголошена дата релізу двох оновлених частин Uncharted на PS5 – на ПК вони з'являться трохи пізніше

Починається відео зі знайомства Нейтана Дрейка і Віктора Саллівана на прізвисько Саллі. Далі герої вирішують разом зайнятися пошуком незліченних багатств, які коштують близько $5 мільярдів. Скарб бажає отримати і головний лиходій у виконанні Антоніо Бандераса. Антагоніст впевнений, що разом із золотом він знайде дещо набагато цінніше. У трейлері показали, як головні герої билися з головорізами лиходія в спробі заволодіти золотим хрестом. Він повинен вказати на місце, де захований скарб.

Ролик також включає видовищні сцени з падінням з літака і транспортуванням піратських кораблів на вертольотах. Трейлер підтверджує, що автори екранізації Uncharted намагалися відтворити пригодницьку атмосферу ігрової серії. Наскільки добре у них це вийшло, вдасться дізнатися після прем'єри.

Детальніше про екранізацію Uncharted

Бюджет картини склав 120 мільйонів доларів.

Головну роль виконав відомий завдяки блокбастерам Marvel про Людину-павука Том Холланд. Він зіграв Нейтана Дрейка, мандрівника, авантюриста і мисливця за скарбами.

Марк Уолберг перевтілився в Саллі, а образ головного лиходія дістався Антоніо Бандерасу.

Екранізація Uncharted вийде в кінотеатрах 18 лютого 2022 року.

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