Sony підтвердила презентацію ігор State of Play: там анонсують очікуваний ПК-порт

Трансляція буде йти близько пів години і всього покажуть близько 14 ігор.

Sony повідомила, що настав час для нового State of Play. Це традиційне півгодинне шоу, на якому японський видавець найчастіше розповідає про проєкти від своїх внутрішніх студій.

Свіжий випуск відбудеться 31 травня, початок – о 01:00 за київським часом. Відомо, що в його рамках покажуть близько 14 ігор, але їхні назви не розкриваються.

Водночас, 31 травня о 2:00 за Києвом відбудеться презентація Konami, присвячена франшизі Silent Hill. На ній мають поділитися подробицями про ремейк другої частини та інші проєкти у всесвіті, яких, до речі, чимало.

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Травневий State of Play: які ігри покажуть

Зі слів інсайдерів, на презентації точно покажуть спільний проєкт Sony і LEGO у всесвіті Horizon під назвою LEGO Horizon Adventures, мережевий шутер Concord від "ветеранів індустрії" і нову гру в серії Sly Cooper.

Також очікується анонс God of War Ragnarok на ПК. Ця гра отримала найвищі оцінки від критиків і вважається однією з найкращих в історії PlayStation.

Можливо, анонсують PS5 Pro, про яку вже накопичилося багато чуток. І якщо вони підтвердяться, перехід з PlayStation 5 на PS5 Pro буде більш значним, ніж перехід з PS4 на PS4 Pro

Трансляція травневої State of Play пройде на YouTube, Twitch і TikTok.

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