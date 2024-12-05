У реалістичній демонстрації пропонується дослідити похмурий ліс і напівзруйноване село.

Наступна частина The Witcher, яку створюють на рушії Unreal Engine 5, офіційно перейшла у фазу активного розроблення, але кадри з гри поки що не публікувалися. Втім, завдяки компанії Scans Factory, відомій своїми технодемками, ми можемо прикинути, який вигляд гра в слов'янському сеттингу матиме на UE 5.

Ентузіасти випустили реалістичне технодемо Medieval Village, що за стилістикою нагадує "Відьмака". У демо пропонується досліджувати похмурий ліс і напівзруйноване село.

Якщо вдаватися в подробиці, то ця демонстрація містить низку хатин із солом'яним дахом, дерев'яних комор і складських приміщень, створених відповідно до традиційних слов'янських стилів будівництва. Автори також додали різноманітні атмосферні ефекти – від яскравих, залитих сонцем сцен до похмурої хмарності, що робить оточення живим.

Демка викладена у відкритому доступі: звичайну версію можна завантажити тут, а версію з підтримкою NVIDIA DLSS тут. Дистрибутив важить близько 5 ГБ.

Творці зазначили в описі під відео, що для запуску цієї технодемки вони використовували відеокарту RTX 4090 і процесор Ryzen 9 7950X3D. На налаштуваннях 4K/Ultra з активованим DLSS середня продуктивність склала понад 70 FPS.

Якщо ви не можете випробувати демо на своїй системі, ви можете подивитися його в дії у відео нижче.

Подробиць про наступного "Відьмака" поки дуже мало. CD Projekt Red уже підтвердила, що проєкт стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент для продовжень. Дві інші частини мають вийти протягом шести років після дебютної.

CD Projekt RED кажуть, що вони пережили невдалий реліз Cyberpunk 2077 і винесли з нього уроки. Тепер ігри поляків виходитимуть без переносів і тільки тоді, коли вони готові.

Нагадаємо, у розробці також перебуває ремейк першого "Відьмака". Хоча спочатку геймери думали, що цей проєкт буде просто портом оригіналу 2007 року, на нас чекає повноцінний, зроблений з нуля, ремейк. За нього відповідає польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Ймовірно, до релізу мине не менше двох років.

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