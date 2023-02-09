У ролику демонструються битви і подорожі локаціями.

Студія Respawn Entertainment і видавництво Electronic Arts поділилися 9-хвилинною геймплейною демонстрацією Star Wars Jedi: Survivor. У ролику, опублікованому на YouTube-каналі IGN присутні битви, дослідження світу, акробатичні прийоми, пошук екіпіровки та інше.

Відео починається з демонстрації чарівного пейзажу Кобо — планети, на якій розгортаються дії в геймплейному фрагменті. Головний герой Кел Кестіс використав бінокль, помітив вдалині великого звіра, зазначив його місце розташування на карті і відправився до цілі. Дорогою джедай долав різні перешкоди за допомогою стрибків, бігу по стінах та інших акробатичних навичок.

Світ в Star Wars Jedi: Survivor, як і в Fallen Order, виконаний у форматі великих локацій з різними секретами. За дослідження оточення гра винагороджує екіпіровкою або всілякими бонусами. Наприклад, в ролику після необов'язкової битви зі звірами головний герой підібрав новий верхній одяг.

Протистояння в демонстрації теж показані, причому досить детально. У боях Кестіс застосовував подвійні клинки, які об'єднував в один двосторонній світловий меч, як у Дарта Мола. Головний герой вміє виконувати різні комбінації ударів, застосовує силу для відштовхування супротивників і відбиває постріли з бластерів. При цьому вороги дають гідну відсіч. Вони володіють всякими прийомами, блокують випади і швидко контратакують.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

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