Все заради привабливих пропозицій у внутрішньому магазині.

В Diablo IV будуть збирати певні дані про кожного гравця. Розробникам це потрібно, щоб пропонувати найпривабливіші товари у внутрішньому магазині і підвищити шанси на покупку предметів.

Blizzard Entertainment в статті на офіційному сайті згадала "інтелектуальне " відстеження дій гравців в Diablo IV. Система збиратиме дані про улюблений клас користувача, а також його естетичні уподобання. На основі цього будуть формуватися пропозиції у внутрішньоігровому магазині.

Раніше Blizzard повідомляла, що в майбутній екшен-RPG реалізовано покупки за преміальну валюту платину, яка купується за реальні гроші. Компанія планує продавати тільки косметичні предмети, які не впливають на геймплей. Окремо йде бойовий пропуск — звичайний і прискорений з 20 відкритими рівнями. У ньому можна добувати платину, але її кількості не вистачить на покупку нового сезонного пропуску, хоча в багатьох інших іграх така можливість присутня. Користувачі описаний підхід не оцінили і звинуватили Blizzard в жадібності.

Відео дня

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: