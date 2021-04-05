Таких успіхів рольовий екшен домігся на одній платформі та усього за 10 днів з моменту релізу.

Monster Hunter Rise, нова рольова гра від компанії Capcom, лише за 10 днів після релізу продалася тиражем у 5 мільйонів копій на Nintendo Switch.

Про це видавець повідомив на своєму сайті.

При цьому за даними Capcom тільки за перші три дні з моменту виходу Monster Hunter Rise купило 4 мільйони осіб.

Трейлер Monster Hunter Rise

Детальніше про Monster Hunter Rise

Rise – це нова частина серії Monster Hunter. Тут гравці можуть досліджувати світ, полювати на монстрів і покращувати своє спорядження. Також у гравців з'явився компаньйон – собакоподібна істота, верхи на якій можна досліджувати місцевість.

Крім того, в новій частині Monster Hunter розробники додали режим виживання, в якому користувачі повинні захищати своє поселення від монстрів.

Гра вийшла 26 березня на Nintendo Switch. Напочатку наступного року Monster Hunter Rise випустять ще й на ПК.

Нагадаємо, Monster Hunter – це відома франшиза японських рольових екшенів, яка бере початок у 2004 році. Торік за мотивами гри вийшов фантастичний блокбастер "Мисливець на монстрів" з Міллою Йовович у головній ролі.

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Автор: Сергій Коршунов