Monster Hunter Rise вийшла 26 березня на Nintendo Switch / фото Capcom
Monster Hunter Rise, нова рольова гра від компанії Capcom, лише за 10 днів після релізу продалася тиражем у 5 мільйонів копій на Nintendo Switch.
Про це видавець повідомив на своєму сайті.
При цьому за даними Capcom тільки за перші три дні з моменту виходу Monster Hunter Rise купило 4 мільйони осіб.
Трейлер Monster Hunter Rise
Детальніше про Monster Hunter Rise
- Rise – це нова частина серії Monster Hunter. Тут гравці можуть досліджувати світ, полювати на монстрів і покращувати своє спорядження. Також у гравців з'явився компаньйон – собакоподібна істота, верхи на якій можна досліджувати місцевість.
- Крім того, в новій частині Monster Hunter розробники додали режим виживання, в якому користувачі повинні захищати своє поселення від монстрів.
- Гра вийшла 26 березня на Nintendo Switch. Напочатку наступного року Monster Hunter Rise випустять ще й на ПК.
Нагадаємо, Monster Hunter – це відома франшиза японських рольових екшенів, яка бере початок у 2004 році. Торік за мотивами гри вийшов фантастичний блокбастер "Мисливець на монстрів" з Міллою Йовович у головній ролі.