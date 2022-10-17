Японська компанія запустила портал з тизером майбутнього заходу.

Це сталося. Скоро всім чуткам і витокам щодо нових Silent Hill прийде кінець. За два роки їх зібралося чимало, але вже на поточному тижні Konami поділиться офіційною інформацією про майбутнє франшизи. Японська компанія запустила тизер-сайт, на якому опублікована дата майбутньої презентації.

Анонси нових Silent Hill відбудуться в четвер, 20 жовтня, о 00:00 за київським часом. Поки невідомо, що саме чекає користувачів. Це може бути як повноцінна презентація, так і кілька відео — наприклад трейлери і геймплейні демонстрації.

У будь-якому випадку, фанати Silent Hill повинні бути раді. Воскресіння франшизи очікували побачити ще в рамках TGA 2020. З тих пір фанати сподівалися на анонси нових ігор серії на кожній великій презентації.

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Які ігри у всесвіті Silent Hill створюються

Офіційно Konami не анонсувала жоден новий проект в серії. Але завдяки інформації від інсайдерів і журналістів, а також вересневому витоку стало відомо про три гри.

Польська студія Bloober Team працює над ремейком Silent Hill 2. Розробники додадуть дві кінцівки, поліпшать головоломки, реалізують камеру від третьої особи, запишуть нові анімації і підтягнуть штучний інтелект.

Повноцінна п'ята частина франшизи знаходиться в розробці і буде показана на презентації Sony. Хто займається її створенням, поки невідомо, але гра вийде в 2024 році.

Annapurna Interactive випустить невеликий епізодичний хоррор у всесвіті Silent Hill в 2023-му. Подробиці і платформи поки не розголошуються. Ця гра могла нещодавно отримати віковий рейтинг в Південній Кореї.

Що відомо про нові частини Silent Hill

За чутками, над повноцінним продовженням франшизи трудяться творці першої гри в серії. Серед них є Масахіро Іто — дизайнер монстрів в оригінальній Silent Hill.

Konami супроводила запуск тизер-сайту фразою: "У своїх неспокійних снах ви бачите це місто?". Вона ж була присутня у вступі Silent Hill 2. Можливо, це натяк на анонс ремейка сиквела від Bloober Team. Скриншоти з оновленої "двійки" вже просочувалися в інтернет, тому в існуванні проекту можна не сумніватися.

У жовтні режисер наступного фільму Silent Hill Крістофер Ганс підтвердив розробку декількох ігор у франшизі. За його словами, одну з них створюють автори першої SH.

Один з майбутніх хорорів в серії може називатися Silent Hill: The Short Message. Такий проект в кінці вересня помітили на сайті корейського вікового агентства. Можливо, це епізодична гра жахів від Annapurna.

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