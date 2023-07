Розробка нової частини вже йде повним ходом. Пізніше цього року розпочнеться запис звуку та захоплення рухів для гри.

Минулого року Naughty Dog неодноразово повідомляла про роботу над декількома проєктами. Одним з них виявився ремейк The Last Of Us, а іншим стане багатокористувацька гра у всесвіті TLoU. Також студія вже працює над повноцінним продовженням серії.

Чутками про розробку The Last Of Us Part 3 поділилися відразу два інсайдери з кіноіндустрії – DanielRPK і ViewerAnon. Останній ще торік повідомляв, що в розробці знаходиться третя частина серії.

Хоча на цю мить проєкт знаходиться на ранній стадії розробки, основна фаза зйомок запланована на кінець 2023 року, а актори вже в найближчі місяці розпочнуть захоплення рухів і запису діалогів, розповів інсайдер.

Naughty Dog в продовженні має намір здивувати шанувальників цікавим сюжетним поворотом. Хоча головній героїні Еллі знову буде відведена "як мінімум така ж значна" роль, як в TLOU 2, частина сюжету 3-ї частини буде присвячена групі вцілілих, які не живуть в карантинній зоні, а намагаються вижити "на околиці пост-апокаліптичного міста". Повідомляється, що команда "тісниться у вікторіанському будинку, який служить їм базою".

Серед персонажів згадуються:

Валь, жінка, нібито лідер групи.

Езра, чоловік, який хоче відібрати лідерство у Валь.

Мейсон, чоловік, колишній солдат. Коли Вел призначають головною, Мейсон повинен вибрати між вірністю Езрі та іншим членам групи.

Лукас, чоловік, добродушний, але заводить стосунки з іншою вцілілою, і ще встигне показати свою темну сторону.

Грасіс, дівчина у віці 18-25 років.

Про Еббі поки немає ні слова.

Якщо інформація від джерела правдива, то неважко уявити, як Naughty Dog збираються об'єднати сюжетну лінію Еллі та нових вцілілих. Адже в The Last Of Us Part II вже був схожий поділ на декілька сюжетних ниток.

До цього часу розробники фокусувалися на показі життя вцілілих, які знаходяться в тимчасових містах. Однак, схоже, що тепер вперше будуть розказані історії персонажів, які вирішили жити самостійно. Це може стати основою для інших сюжетних ліній.

Інформатор підкреслює, що все може змінитися, оскільки нова TLoU вийде тільки після багатокористувацького проєкту, у якого немає навіть приблизної дати релізу.

