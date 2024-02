У стрічці показані архівні матеріали про створення гри.

З моменту релізу The Last of Us: Part II минуло вже чотири роки. Студія-розробник Naughty Dog вирішила показати, як створювався проект, який розділив спільноту геймерів на два табори.

Так, на YouTube-каналі розробника вийшов двогодинний документальний фільм про створення продовження культового проекту.

У цій стрічці співробітники студії поділилися своїми враженнями про розробку. Також вони показали архівні матеріали, пов'язані з грою. Крім YouTube, фільм доступний у самій грі на платформі PlayStation.

"Перегляньте повний документальний фільм Grounded II: Making The Last of Us Part II, який розповідає глядачам про процес розробки відомого продовження Naughty Dog, The Last of Us Part II. Дізнайтеся на закулісних кадрах про те, що відбувалося протягом багатьох років у розробці Part II, включаючи її запуск", - йдеться в описі під відео з попередженням про спойлери до самої гри.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилися чутки про активну розробку The Last Of Us Part 3. У 2023 році мав початися запис звуку та захоплення рухів для гри. Також, за чутками, Еллі знову буде відведена значна роль в новій частині.

Довгобуд непростої долі, гра The Last of Us Online наказала довго жити, на цей раз - офіційно. Студія Naughty Dog оголосила, що мультиплеєрна частина франшизи ніколи не побачить світ - причина в тому, що перед переходом до повноцінного виробництва команда розробників усвідомила масштаби проекту і кількість необхідних ресурсів для його підтримки.

