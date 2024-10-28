Але реалізація цієї ідеї малоймовірна: Бен Ірвінг уже не працює в компанії.

Колишній продюсер BioWare Бен Ірвінг поділився своїм бажанням одного разу перезапустити Anthem, незважаючи на невдачі, з якими зіткнулася гра після релізу.

У недавньому обговоренні в соціальній мережі Twitter Ірвінг відповів фанату, який повідомив про те, що він знову завантажив Anthem. Ірвінг зазначив, що здивований тим, скільки людей, як і раніше, зацікавлені в проєкті, і висловив надію на його повернення.

"Я б із задоволенням перезапустив Anthem одного разу," написав Ірвінг. "Дивно, скільки людей все ще відчувають ентузіазм з приводу Anthem через стільки років. У гри все ще є величезний потенціал."

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Однак реалістичність такого перезапуску викликає сумніви. Anthem, випущена на початку 2019 року, не змогла завоювати стабільну аудиторію і була визнана комерційним провалом для BioWare і видавця Electronic Arts. У 2021 році компанія вирішила відмовитися від подальшої підтримки та розвитку гри.

Додатково варто зазначити, що Бен Ірвінг більше не працює в BioWare. Наразі він обіймає посаду в Crystal Dynamics і відповідає за наступну частину серії Tomb Raider. Його особисте прагнення повернути Anthem навряд чи вплине на стратегічні рішення всередині BioWare або EA.

Нагадаємо, що раніше колишній провідний дизайнер Bethesda Брюс Несміт висловлював надію, що сиквел Starfield стане "скажено гарною грою". На думку розробника, студії просто не вистачило досвіду в створенні власних всесвітів.

Трохи про Anthem

Anthem - амбітний багатокористувацький екшен, створений студією BioWare і випущений EA в лютому 2019 року. Гра пропонувала гравцям вирушити у футуристичний світ і взяти під контроль "Джавеліни", бойові екзоскелети з унікальними здібностями. Геймплей зосереджений на кооперативних місіях, у яких гравці досліджують відкритий світ, б'ються з ворогами і добувають рідкісні предмети. Anthem мав багатообіцяючий вигляд завдяки барвистій графіці та динаміці боїв, проте очікування геймерів не виправдалися.

Гра зазнала провалу через безліч проблем: нудний і одноманітний контент, технічні помилки, відсутність належної підтримки після релізу і слабо продумана сюжетна лінія. Багато фанатів і критиків визнали гру недоробленою і звинуватили EA в спробі заробити на неповному продукті. У 2021 році BioWare офіційно оголосили про припинення подальшого розвитку Anthem, що ознаменувало остаточний провал колись багатообіцяючого проєкту.

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