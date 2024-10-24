Вийшов релізний трейлер Dragon Age: The Veilguard – фанати чекали на неї 10 років

Епічна пригода розпочнеться вже 31 жовтня на ПК і консолях.

Розробники Dragon Age: The Veilguard слідом за системними вимогами гри поділилися launch-трейлером. Згідно з описом ролика, "скоро долю Тедаса буде вирішено, на добро чи на лихо".

Стародавні тирани, які володіють силою богів, втекли зі своєї в'язниці, і це тільки початок. Попереду на вас чекають демони, породження темряви, опоганені дракони та доленосні рішення. Об'єднайте Варту Завіси і киньте виклик богам – з опису трейлера.

Нагадаємо, що The Veilguard – це четверта повноцінна гра у всесвіті Dragon Age та продовження Inquisition, що вийшла у 2014 році. Утім, сама гра, за традицією серії, не замислювалася як пряме продовження, тому в ній не буде симуляції виборів із попередніх частин.

Головними антагоністами Dragon Age: The Veilguard стануть Солас, компаньйон героя з Inquisition, і ельфійські боги, які "вирвалися на волю і тепер хочуть поневолити весь світ". Завдання головного героя – дати відсіч Соласу, а для цього доведеться завоювати довіру різних фракцій Тедаса.

У BioWare вже підтвердили, що в грі не буде великого відкритого світу – тільки окремі закриті локації з лінійною структурою місій. Зате автори обіцяють дати гравцям один із найпросунутіших серед усіх RPG редактор персонажа. Герой зможе вибрати расу і походження. Це вплине на діалоги та стосунки з фракціями.

Dragon Age: The Veilguard вийде 31 жовтня на ПК, PS5 і Xbox Series X|S. Огляди від преси з'являться 28 числа. Відомо, що в грі не буде Denuvo або іншої DRM-системи для захисту.

Dragon Age: The Veilguard - системні вимоги

Близький вихід нової Dragon Age також означає, що ми стали на крок ближче до релізу нового Mass Effect, про який нічого, по суті, невідомо, хоч з анонсу минуло майже чотири роки.

Раніше в Steam "завірусився" Liar's Bar. Це кооперативний симулятор карткового шулера, у якій, щоб перемогти, потрібно мухлювати й обманювати. Зараз у гри активний онлайн під 100 тис. гравців, а рейтинг схвалення становить 87%.

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