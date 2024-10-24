Dragon Age: The Veilguard вийде 31 жовтня на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series / фото BioWare

Розробники Dragon Age: The Veilguard слідом за системними вимогами гри поділилися launch-трейлером. Згідно з описом ролика, "скоро долю Тедаса буде вирішено, на добро чи на лихо".

Стародавні тирани, які володіють силою богів, втекли зі своєї в'язниці, і це тільки початок. Попереду на вас чекають демони, породження темряви, опоганені дракони та доленосні рішення. Об'єднайте Варту Завіси і киньте виклик богам – з опису трейлера.

Нагадаємо, що The Veilguard – це четверта повноцінна гра у всесвіті Dragon Age та продовження Inquisition, що вийшла у 2014 році. Утім, сама гра, за традицією серії, не замислювалася як пряме продовження, тому в ній не буде симуляції виборів із попередніх частин.

Головними антагоністами Dragon Age: The Veilguard стануть Солас, компаньйон героя з Inquisition, і ельфійські боги, які "вирвалися на волю і тепер хочуть поневолити весь світ". Завдання головного героя – дати відсіч Соласу, а для цього доведеться завоювати довіру різних фракцій Тедаса.

У BioWare вже підтвердили, що в грі не буде великого відкритого світу – тільки окремі закриті локації з лінійною структурою місій. Зате автори обіцяють дати гравцям один із найпросунутіших серед усіх RPG редактор персонажа. Герой зможе вибрати расу і походження. Це вплине на діалоги та стосунки з фракціями.

Dragon Age: The Veilguard вийде 31 жовтня на ПК, PS5 і Xbox Series X|S. Огляди від преси з'являться 28 числа. Відомо, що в грі не буде Denuvo або іншої DRM-системи для захисту.

Dragon Age: The Veilguard - системні вимоги

Вийшов релізний трейлер Dragon Age: The Veilguard – фанати чекали на неї 10 років

Близький вихід нової Dragon Age також означає, що ми стали на крок ближче до релізу нового Mass Effect, про який нічого, по суті, невідомо, хоч з анонсу минуло майже чотири роки.

Раніше в Steam "завірусився" Liar's Bar. Це кооперативний симулятор карткового шулера, у якій, щоб перемогти, потрібно мухлювати й обманювати. Зараз у гри активний онлайн під 100 тис. гравців, а рейтинг схвалення становить 87%.

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