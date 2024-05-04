Продовження стане наймасштабнішим проєктом за франшизою, а реліз не змусить себе чекати.

Продовження знаменитої пригодницької серії Tomb Raider анонсували у квітні 2022 року. Точно відомо, що нову частину створює Crystal Dynamics на рушію Unreal Engine 5. Якщо вірити інсайдерській інформації, Лара подорожуватиме великою областю Індії.

Інсайдер під ніком V Scooper, який нерідко ділився правдивими витоками, у своєму твіттері опублікував кілька подробиць про прийдешній проєкт:

У новій Tomb Raider на нас чекає повністю відкритий світ, вперше в серії.

Досліджувати простори індійської провінції Лара Крофт зможе за допомогою різної техніки, наприклад мотоциклів, а також на парашуті.

Паркур і скелелазіння залишаться серед навичок Лари.

Більше офіційної інформації про гру має з'явитися "скоро", а реліз екшену заплановано на 2024 рік.

Раніше в мережі вже з'являлися чутки про нову Tomb Raider Наприклад, за даними інсайдерів, у майбутній грі Лару Крофт представлять, як досвідчену мисливицю за скарбами, "яка своїми подвигами надихає молодше покоління". Попутно гравцям покажуть її персональну проблему - муки самотності.

До речі, свіжі сухі дані про відкритий світ сходяться із заявами видавця про те, що нова гра в серії стане наймасштабнішим проєктом за Tomb Raider.

Нагадаємо, остання на сьогодні гра про розкрадачку гробниць вийшла 2018 року, а нещодавно відбувся реліз збірки Tomb Raider I-III Remastered.

Інший інсайдер розповів про близький анонс Resident Evil 9 і реліз на початку 2025 року. У дев'ятки найбільший бюджет в історії серії, а створювали її понад 7 років. З чуток, на нас вперше чекає відкритий світ і повернення Кріса Редфілда.

А якщо ви шукаєте, у що пограти в травні, УНІАН зібрав головні релізи цього місяця. На гравців чекає продовження Hellblade, оновлена версія інді-класики, а один із найкращих ексклюзивів PlayStation завітає на ПК.

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