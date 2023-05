Після приголомшливого успіху анімаційного фільму про Маріо фанати можуть сподіватися на нову екранізацію.

Анімаційний фільм "Брати Супер Маріо в кіно" став величезним успіхом для Nintendo і Illumination. Картина зібрала в прокаті понад $1 мільярд. І цього вдалося досягти всупереч поганим відгуками від преси. На тлі фінансових досягнень картини Nintendo заявила, що буде випускати більше екранізацій. А першим кандидатом на адаптацію може стати серія The Legend of Zelda.

Такий висновок напрошується зі слів продюсера франшизи Ейдзі Аонуми. В інтерв'ю виданню Polygon керівник відповів, що зацікавлений в екранізації The Legend of Zelda. Але одного його бажання недостатньо для появи адаптації. Аонума також підкреслив необхідність зробити все правильно в разі створення картини.

На тлі приголомшливого успіху The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo дійсно може задуматися про перенесення серії на великі екрани. Гра вже стала найкращою в історії за версією агрегатора Opencritic.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основні подробиці

У проєкті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихалися ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочував з попередньої частини, але значно розрісся в розмірах. Наприклад, Лінк може досліджувати споруди на небесних островах.

З геймплейних можливостей в сиквелі варто відзначити будівництво різноманітних механізмів, повернення предметів у вихідну форму і кілька нових способів взаємодії з оточенням.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийшла 12 травня 2023 ексклюзивно на Nintendo Switch.

