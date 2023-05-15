Анімаційний фільм "Брати Супер Маріо в кіно" став величезним успіхом для Nintendo і Illumination. Картина зібрала в прокаті понад $1 мільярд. І цього вдалося досягти всупереч поганим відгуками від преси. На тлі фінансових досягнень картини Nintendo заявила, що буде випускати більше екранізацій. А першим кандидатом на адаптацію може стати серія The Legend of Zelda.
Такий висновок напрошується зі слів продюсера франшизи Ейдзі Аонуми. В інтерв'ю виданню Polygon керівник відповів, що зацікавлений в екранізації The Legend of Zelda. Але одного його бажання недостатньо для появи адаптації. Аонума також підкреслив необхідність зробити все правильно в разі створення картини.
На тлі приголомшливого успіху The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo дійсно може задуматися про перенесення серії на великі екрани. Гра вже стала найкращою в історії за версією агрегатора Opencritic.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основні подробиці
- У проєкті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихалися ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.
- Світ в Tears of the Kingdom перекочував з попередньої частини, але значно розрісся в розмірах. Наприклад, Лінк може досліджувати споруди на небесних островах.
- З геймплейних можливостей в сиквелі варто відзначити будівництво різноманітних механізмів, повернення предметів у вихідну форму і кілька нових способів взаємодії з оточенням.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийшла 12 травня 2023 ексклюзивно на Nintendo Switch.