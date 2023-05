За версією агрегатора Opencritic.

Критики визнали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom шедевром. Вони виставили найвищі бали і заявили, що гра стане орієнтиром для майбутніх поколінь. В результаті свіжий пригодницький екшен зайняв перше місце в списку кращих проєктів на агрегаторі Opencritic.

З жовтня 2017 року лідером була Super Mario Odyssey з оцінкою 97 балів. Її не змогли посунути навіть такі мастодонти, як Red Dead Redemption 2 і Elden Ring, які отримали на 1 і 2 пункти менше відповідно. А ось The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom присудили 97 балів. За підсумком гра зайняла першу позицію, як свіжіший реліз.

Варто зазначити, що Opencritic виводить середньозважену оцінку на основі оглядів афілійованих видань. Тобто для отримання такої великої кількості балів, гра повинна сподобатися десяткам рецензентів. А таке трапляється вкрай рідко. Перша частина, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, теж увійшла в список, причому опинилася відразу на третьому місці.

Відео дня

Кращі ігри в історії за версією Opencritic

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; Super Mario Odyssey; The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Red Dead Redemption 2; Elden Ring; God of War; The Last of Us Remastered; Persona 5 Royal; Persona 5; Hades.

