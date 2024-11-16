Текстура весь цей час була в грі, але помітили її лише зараз.

Уважні гравці розгледіли, що Rockstar повторно використала текстури з GTA: Definitive Edition у GTA 6.

Користувач GTAForums під ніком Spider-Vice помітив, що розробники повторно використали текстуру таблички на дверях із написом: "Ми не приймаємо готівку, яка зберігалася в спідній білизні". При цьому гравець не впевнений, чи немає такої ж текстури де-небудь у GTA 5.

Також Spider-Vice повідомив, що він упевнений, що ця текстура була в Definitive Edition від самого релізу гри, але помітили її тільки зараз через неправильну орієнтацію, яку виправили в недавньому великому патчі для ремастерів.

Відео дня

З моменту прем'єри першого трейлера GTA 6 минув уже майже рік. Деякі особливо затяті шанувальники настільки зневірилися в очікуванні новин про гру, що почали будувати теорії про дату виходу нового трейлера за фазами місяця в GTA Online.

Також у раніше згаданому патчі для GTA: Definitive Edition, завдяки якому гравці й помітили табличку, Rockstar прибрала всі згадки Grove Street Games, студії, що була відповідальна за розробку ремастерів.

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