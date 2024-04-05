Тест проводився на Red Magic 9 Pro з 8-ядерним процесором і 12 ГБ оперативної пам'яті.

На YouTube з'явилося відео, автор якого запустив Red Dead Redemption 2, одну з найвимогливіших ігор, на ігровому смартфоні Red Magic 9 Pro з флагманським процесором Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm і 12 ГБ оперативної пам'яті.

Red Dead Redemption 2 доступна тільки на консолях PS4 і Xbox One, а також на ПК. Блогер використав останню, запустивши її на смартфоні з Android 14 через емулятор Mobox з роздільною здатністю 960×540 і з дуже низькими налаштуваннями графіки (DX12).

Попри потужне залізо, Red Dead Redemption 2 показав не найкращу продуктивність, досягаючи в середньому 8-9 кадрів за секунду. Ще під час тесту з'являлися графічні та звукові артефакти. Так що пограти в такому режимі з комфортом (навіть мінімальним) не вийде.

Експеримент показовий тим, що Red Magic 9 Pro є найпотужнішим смартфоном у світі. У бенчмарку AnTuTu він набирає 2.09 мільйонів балів, а його процесор оснащено 8-ядрами з графікою Adreno 750 і активною системою охолодження. Але навіть попри це, на найпотужніших смартфонах ігри все одно працюють гірше, ніж на бюджетних ПК.

Це не єдиний подібний експеримент, де вимогливі ПК-ігри пробують запускати на смартфонах. У більшості випадків усе працює погано, проте є й рідкісні винятки. Наприклад, GTA 4 працює на Red Magic 9 Pro у стабільних 60 FPS.

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