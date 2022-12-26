Акція триватиме протягом доби.

Epic Games встигла неодноразово здивувати роздачами знаменитих ігор в рамках новорічної акції в Epic Games Store. Два дні тому вона дарувала шутер від українських розробників Metro: Last Light, а на Різдво безкоштовною в магазині стала Death Stranding. Зараз в сервісі можна отримати ще один відмінний проект. Мова про F. I. S. T.: Forged In Shadow Torch — один з хітів середньої ланки 2021 року. Акція триватиме до 27 грудня, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовною стане таємна гра.

F. I. S. T.: Forged In Shadow Torch — основні подробиці

Це екшен з елементами платформера і метроідванії від студії TiGames і видавництва bilibili. У грі демонструється стімпанковий всесвіт, населений антропоморфними звірами. Всі події історії розгортаються в місті Світоч, який колонізували сили Легіону.

Головний герой Рейтон раніше входив до лав опору, але відкинув битви заради спокійного життя. Однак протагоністу знову довелося взятися за зброю, щоб врятувати друга з полону.

Центральна особливість гри — це застосування різноманітних пристроїв. Рейтон використовує великий механічний кулак, батіг і бур, щоб знищувати ворогів і проходити просторові головоломки. З гаджетами пов'язані вміння, які відкриваються при проходженні і дозволяють шукати секрети на вже відвіданих локаціях.

F. I. S. T.: Forged In Shadow Torch отримала в Steam 4780 відгуків, 89% з яких позитивні.

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