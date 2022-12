Мова про Death Stranding від Kojima Productions.

Epic Games вже роздала чимало гідних ігор в рамках новорічної акції в своєму магазині EGS. Наприклад, користувачі могли отримати Wolfenstein: The New Order, а на момент написання новини в сервісі дарують Metro: Last Light. Однак наступний безкоштовний проект в сервісі здивує всіх без винятку. На Різдво Epic Games вирішила роздати один з головних блокбастерів 2019 року.

Йдеться про Death Stranding від Kojima Productions і знаменитого геймдизайнера Хідео Кодзіми. На форумах Reddit і ResetEra з'явилися скрbншоти, на яких демонструється, що саме згадана гра стане безкоштовною в EGS сьогодні, о 18:00 за Києвом. Акція триватиме рівно добу до завтрашнього вечора.

Судячи з ієрогліфів на злитих скриншотах, інформація просочилася в одній з азіатських країн. Сумніватися в ній немає приводів. Раніше Epic Games неодноразово роздавала різноманітні хіти. Чого тільки варта Grand Theft Auto V, яку дарували в травні 2020 року. У список також входять трилогія Tomb Raider, XCOM 2, Sid Meier's Civilization VI і багато інших помітних проектів.

Відео дня

Коротко про Death Stranding

У світі гри стався катаклізм, який назвали "Вихід смерті". Америка лежить в руїнах, всюди бродять невидимі і смертоносні тварюки, а вцілілі сховалися в розрізнених містах.

Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Один з них — головний герой Сем Бріджес, якого зіграв Норман Рідус.

В образі протагоніста користувачам належить пройти від Східного узбережжя Америки до Західного, щоб відновити хіральну мережу і з'єднати разом міста, відродивши тим самим країну.

Вас также могут заинтересовать новости: