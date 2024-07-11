З чуток, Sony готує нативну підтримку "деяких ігор" з PS3 для PS5, але реліз фічі відбудеться не раніше кінця 2024 року.

Кілька тижнів тому в мережі з'явилися чутки, що компанія Sony може працювати над зворотною сумісністю ігор з PlayStation 3 на PS5. Анонс нібито очікується одночасно з випуском PS5 Pro, тобто до кінця 2024 року, а тим часом Microsoft випередила Sony і реалізувала (майже) цю фічу першою.

Звичайно, ні про яку зворотну сумісність не йдеться. Як повідомляє Wccftech, це стало можливо завдяки новому режиму розробника консолі Xbox Series X/S, який днями отримав оновлення з підтримкою Mesa (OpenGL/Vulkan), що уможливлює емуляцію PS3 і Nintendo.

Розробники кажуть, що вже зараз можна запустити емулятор Nintendo 3DS Citra на Xbox Series X і S з відносно нормальною продуктивністю і деякі ігри для PlayStation 3. З огляду на те, що розробка наразі знаходиться на стадії альфа-тестування, найближчими місяцями може статися все, що завгодно. Наприклад, Metal Gear Solid 4 на консолях Microsoft.

Раніше пограти в класику з PlayStation 3 можна було або на оригінальній консолі, або на ПК за допомогою аматорських емуляторів на кшталт RPCS3.

Згідно з чутками, Sony буде додавати PS3-тайтли до розширеної підписки PS Plus, як це зараз відбувається з іграми від PS1, PS2 і PSP. Про будь-які поліпшення в графічному плані нічого невідомо, але щонайменше "старі нові" ігри повинні запускатися з підвищеним fps і вищою роздільною здатністю.

При цьому згадується, що підтримка ігор PlayStation 3 буде обмежена невеликим вибором, оскільки для запуску на PS5 знадобиться патч, а зробити їх для всіх ігор буде просто фізично неможливо. Тому, найімовірніше, варто розраховувати тільки на проєкти від студій Sony.

Що стосується PS5 Pro, то, за чутками, прокачана консоль вийде до Різдва 2024 року і буде пропонуватися за ту саму ціну, що і базова версія – 500 доларів. Якщо "злиті" характеристики вірні, що перехід з PlayStation 5 на PS5 Pro буде більш значним, ніж перехід з PS4 на PS4 Pro.

Вас також можуть зацікавити новини: