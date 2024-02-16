Прокачана консоль може вийти у різдвяний період 2024 року і буде пропонуватися за ту ж ціну, що і базова PS5.

У мережі активно обговорюються чутки про нові консолі Sony PlayStation. Напередодні інсайдер розкрив цікаві подробиці про PS6, а свіжий "витік" проливає світло на характеристики PS5 Pro, а також ймовірну ціну майбутньої консолі.

Згідно з останніми даними, Sony розглядає можливість випуску PS5 Pro без дискового приводу, тобто повністю цифрової версії, яка буде коштувати $500. Тобто стільки ж, скільки звичайна PS5 на старті продажів в 2020 році.

Очікується, що перехід з PlayStation 5 на PS5 Pro буде більш значним, ніж перехід з PS4 на PS4 Pro. Процесор оновленої консолі буде виготовлений за 4-нм технологією, а графіка RDNA 3 буде пропонувати 60 обчислювальних блоків проти 36 в поточній моделі. Також збільшиться пропускна здатність пам'яті.

Згадується, що всі ці вдосконалення можуть включати більш високу частоту кадрів в іграх за тих самих налаштувань або підвищення роздільної здатності ігор до 8K – на ринку вже є телевізори з підтримкою даної роздільної здатності. А на полицях магазинів PS5 Pro з'явиться в різдвяний період у 2024-му.

Також автор YouTube-каналу Moore's Law Is Dead ще раз підтвердив чутки про PS Vita 2. На цей момент Sony нібито розглядає два варіанти: або це буде портативний пристрій, здатний запускати ігри від PS4 і PS5, або кишеньковий варіант PlayStation 6.

Восени 2024 також варто очікувати релізу оновленої лінійки Xbox Series X/S. Згадується, що у старшої приставки буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

А вже в наступному місяці, якщо вірити чуткам, нас чекає анонс Nintendo Switch 2. Кажуть, що друге покоління пристрою отримає 8-дюймовий IPS-екран, графіку рівня PS5, а ціна зросте до 400 доларів.

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