Зараз грати в PS3-тайтли на актуальному поколінні консолей можна тільки через "хмару".

Схоже, у Sony готові нарешті виправити один із найбільших недоліків свого поточного апаратного забезпечення, надавши вбудовану підтримку ігор для PlayStation 3 на PS5.

За даними відомого інсайдера Shpeshal_Nick, Sony працює над зворотною сумісністю "деяких ігор" з PS3 для PS5. Скоріш за все, тайтли додаватимуть у розширену підписку PS Plus Deluxe/Premium, як це зараз відбувається з іграми від PS1, PS2 і PSP.

Про будь-які поліпшення в плані графіки нічого невідомо, але щонайменше "старі нові" ігри повинні запускатися з підвищеним fps і збільшеною роздільною здатністю, що допомогло б як новій, так і старій аудиторії пограти в знакові тайтли, які застрягли на консолі 18-річної давності, наприклад, inFAMOUS, Metal Gear Solid 4 і Killzone 2.

Інсайдер стверджує, що реліз фічі відбудеться одночасно з випуском PS5 Pro, тобто до кінця 2024 року. Поки ж пограти в класику з PS3 можна або на оригінальній консолі, або на ПК за допомогою аматорських емуляторів на кшталт RPCS3.

Що стосується PS5 Pro, то, за чутками, прокачана консоль вийде у різдвяний період 2024 року і буде пропонуватися за ту саму ціну, що і базова версія – 500 доларів. Якщо характеристики вірні, що перехід з PlayStation 5 на PS5 Pro буде більш значним, ніж перехід з PS4 на PS4 Pro.

Також у мережі ходять чутки про можливий PS Vita 2. Наразі Sony нібито розглядає два варіанти: або це буде портативний пристрій, здатний запускати ігри від PS4 і PS5, або кишеньковий варіант PlayStation 6.

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