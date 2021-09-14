Також з патчем з'явиться підтримка 3D-звуку для вбудованих динаміків телевізора.

Sony оголосила про випуск великого системного оновлення для PlayStation 5, яке додасть низку нових можливостей і дозволить користувачам використовувати додаткові SSD-накопичувачі для розширення пам'яті.

Реліз відповідного патча відбудеться завтра, 15 вересня, повідомили в компанії.

Що додадуть у вересневому системному оновленні на PS5

Розблокують слот M.2 для додаткового SSD-накопичувача. У Sony попередили, що SSD повинен відповідати мінімальним вимогам до продуктивності та розміру;

Додадуть підтримку 3D-звуку для вбудованих динаміків телевізора – раніше ця функція працювала тільки в навушниках. Налаштовувати акустику в своїй кімнаті можна буде за допомогою вбудованого динаміка і мікрофона в геймпаді DualSense;

Користувачі фірмової гарнітури Pulse 3D отримають доступ до еквалайзера, щоб налаштовувати звуковий профіль відповідно до своїх уподобань;

Кнопки в центрі керування можна буде налаштовувати – прибрати непотрібні або пересунути часто використовувані в зручне місце;

В меню консолі і в бібліотеці версії ігор для PS4 та PS5 будуть показуватися окремо;

Додадуть можливість видалити всю Тусовку, не видаляючи кожного гравця в ній окремо;

З'явиться більш зручний трекер для трофеїв;

Тепер функція віддаленої гри, Remote Play, на пристроях iOS та Android працюватиме не лише по WiFi, але і через мобільний інтернет.

Крім того, наступного четверга, 23 вересня, мобільний додаток PS App також отримає оновлення. Патч додасть можливість дивитися ігрові трансляції своїх друзів прямо в додатку на смартфоні. У компанії попередили, що оновлення PS App на Android-пристроях буде реалізовано в кілька етапів. Тобто 23 вересня воно буде доступне не у всіх країнах одразу, а з різницею в один тиждень.

Автор: Сергій Коршунов