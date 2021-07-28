Найуспішнішим ексклюзивом для PS5 став Spider-Man: Miles Morales, у якого 6,5 мільйона проданих копій.

Продажі консолі PlayStation 5 перевищили позначку у 10 мільйонів пристроїв. Таких показників Sony домоглася на один місяць швидше у порівнянні зі стартовими продажами PS4.

PS5 все ще залишається найшвидшою консоллю Sony. Про це компанія повідомила у звіті за минулий квартал поточного фінансового року, передає видання Gamesindustry.biz.

За словами президента і виконавчого директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, попит на PS5 по всьому світу надзвичайно високий. І дані про продажі по окремих країнах просто відображають рішення компанії про розподіл поставок. Тобто у яку країну більше привезли консолей, там і буде більше продажів. Пріоритетом для Sony залишається задоволення попиту.

Одним з цікавих регіонів для запуску PS5 Джим Райан назвав Китай, де консольний геймінг не такий популярний.

"Ми наробили багато галасу при запуску. Виділили велику кількість пристроїв. І запуск консолі пройшов дуже швидко. Ситуація була схожа з тією, що ми бачимо в західних країнах. Звичайно поки ще рано радіти, але це нас надихає", – сказав глава SIE.

Також Sony поділилася цифрами продажів ексклюзивних ігор для PS5:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 6,5 мільйона копій;

Ratchet & Clank: Rift Apart – 1,1 мільйона копій;

MLB: The Show 21 – 2 мільйони копій;

Returnal – 560 тисяч копій.

Примітно, що хоч у MLB: The Show 21 тільки 2 мільйони проданих копій, але пограло у нього насправді 4 мільйони осіб, оскільки гра потрапила у підписку Xbox Game Pass.

"Завжди цікаво експериментувати з новими моделями, але основна причина того, що MLB: The Show досягла успіху, полягає в тому, що це дійсно відмінна гра, яка зараз є найбільш продаваною грою в історії франшизи", – зазначив Джим Райан.

Глава SIE також додав, що PS5 в порівнянні з вікном запуску PS4 продемонструвала "двозначне зростання" залученості гравців – це стосується, як щомісячної кількості активних користувачів консолі, так й тривалості ігрових сесій.

Автор: Сергій Коршунов