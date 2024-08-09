Як повідомляє портал Wccftech з посиланням на різні джерела, нова версія консолі буде вдвічі потужнішою за звичайну – завдяки як програмному забезпеченню, так і більш просунутому "залізу".

Зокрема, важливу роль зіграє технологія апскейлінга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – нібито завдяки їй користувачі приставки зможуть запускати ігри з трасуванням променів за стабільних 60 кадрів на секунду, що недосяжно для базової моделі. Ігри, які на звичайній PS5 страждають від "просідання" FPS, йтимуть на PS5 Pro плавно і без ривків.

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