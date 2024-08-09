Останнім часом все частіше лунають розмови про швидкий вихід PlayStation 5 Pro – поліпшеної версії популярної консолі Sony. Сам виробник не поспішає ділитися подробицями, натомість інсайдери кажуть, що на нас чекає одна з найцікавіших у технічному плані PlayStation в історії.
Як повідомляє портал Wccftech з посиланням на різні джерела, нова версія консолі буде вдвічі потужнішою за звичайну – завдяки як програмному забезпеченню, так і більш просунутому "залізу".
Зокрема, важливу роль зіграє технологія апскейлінга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – нібито завдяки їй користувачі приставки зможуть запускати ігри з трасуванням променів за стабільних 60 кадрів на секунду, що недосяжно для базової моделі. Ігри, які на звичайній PS5 страждають від "просідання" FPS, йтимуть на PS5 Pro плавно і без ривків.
Крім PSSR, PS5 Pro отримає і низку апаратних поліпшень, які подарують додаткову продуктивність. Хоча точні характеристики поки не розкриваються, очікується, що консоль буде обладнана потужнішим графічним процесором, збільшеним об'ємом оперативної пам'яті і швидкісним SSD-накопичувачем.
Ці поліпшення дадуть змогу насолоджуватися іграми на вищих графічних налаштуваннях, з підвищеною роздільною здатністю і підтримкою режиму 120 Гц. Також очікується, що PS5 Pro буде краще справлятися з іграми, що використовують технології VR.
Але не без нюансів
Незважаючи на те, що PS5 Pro обіцяє стати справжнім відкриттям навіть для досвідчених геймерів, деякі обмеження все ж залишаться. Wccftech пише, що CPU і RAM не отримають значних поліпшень порівняно з базовою моделлю. Однак це не стане серйозною проблемою, тому що більшість ігор не обмежені в продуктивності процесора, вважають журналісти.
Також варто зазначити, що навіть з використанням PSSR повністю уникнути необхідності в апскейлінгу не вийде, бо сучасні ігрові рушії стають дедалі вимогливішими. Проте, фіча PSSR дасть змогу помітно знизити навантаження на апаратне забезпечення і забезпечити максимально можливу якість зображення.
На цю мить інформація про терміни виходу PS5 Pro залишається невизначеною. Раніше інсайдери впевнено заявляли, що "прошка" вийде до кінця 2024-го, але тепер геймерам радять налаштуватися на вихід консолі в 2025 році.