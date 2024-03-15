Якщо характеристики правдиві, на нас чекає одна з найцікавіших у технічному плані PlayStation в історії.

Цієї осені очікується вихід поліпшеної версії PlayStation 5 Pro. На каналі відомого інсайдера Moore's Law is Dead вийшло чергове відео, в якому згадуються потенційні можливості майбутньої ігрової консолі.

Є інформація, що продуктивність графічного процесора PS5 Pro (FP32) становитиме 33,5 TFLOPS – це майже в 3 рази більше, ніж в оригінальної PS5. Також у новій консолі зросте швидкість системної пам'яті і робота з трасуванням променів.

А головною фішкою PS5 Pro стане підтримка технології PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), яка дасть змогу масштабувати картинку аж до 8K-роздільної здатності, а на масштабування з Full HD до 4K у системи буде йти близько 2 мс. І працювати все це має ефективніше, ніж AMD FSR2.

Якщо ці характеристики вірні, нас чекає одна з найцікавіших у технічному плані PlayStation в історії.

Кажуть, що з виходом PS5 Pro компанія сподівається підвищити продажі своїх консолей, які сповільнилися, і дати геймерам більш потужне "залізо" перед довгоочікуваною GTA 6.

Також кілька джерел повідомляли, що Sony розглядає можливість випуску PS5 Pro без дискового приводу, тобто повністю цифрової версії, яка коштуватиме $500. Тобто стільки ж, скільки звичайна PS5 на старті продажів у 2020 році.

А вже цього літа, якщо чутки вірні, варто очікувати релізу оновленої Xbox Series X. Флагманська консоль Microsoft позбудеться дисковода, але подешевшає на 50-100 доларів і отримає біле забарвлення.

А ось нової консолі Nintendo доведеться почекати до 2025 року. Відомо, що японський виробник затримав реліз умовної Switch 2, щоб надати більш потужне програмне забезпечення.

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