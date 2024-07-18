Раніше інсайдери впевнено заявляли, що PS5 Pro вийде до кінця 2024 року, але відтоді в планах Sony щось могло змінитися.

Покращену версію PlayStation 5, яку нібито збиралися випустити в різдвяний період 2024 року, може затриматись. На це натякнув ігровий авторитетний інсайдер Том Хендерсон, який раніше ділився подробицями PS5 Pro.

Багато геймерів чекають, що PS5 Pro вийде найближчими місяцями, але Хендерсон налаштований більш скептично. У розмові з одним із користувачів у твіттері він зазначив, що потрібно налаштуватися на вихід консолі в 2025 році. Хоча анонс, імовірно, все-таки відбудеться до кінця 2024-го.

Раніше Хендерсон впевнено заявляв, що PS5 Pro надійде в продаж до кінця 2024 року, але відтоді в планах Sony щось могло змінитися. Була відомості, що реліз консолі пов'язаний з GTA 6, нібито компанія хоче дати геймерам більш потужне залізо перед довгоочікуваною грою. Але на той момент очікувалося, що GTA 6 вийде в першій половині 2024-го, тепер же підтверджено, що реліз гри відбудеться лише восени.

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Якою буде PlayStation 5 Pro

Згідно з численними витоками, перехід з PlayStation 5 на PS5 Pro буде більш значним, ніж перехід з PlayStation 4 на PS4 Pro. Консоль запропонує 45% приріст у частині GPU і технології на базі штучного інтелекту.

Головною фішкою PS5 Pro називають підтримку технології PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), яка дасть змогу масштабувати картинку аж до 8K-роздільної здатності, а на масштабування з Full HD до 4K у системи йтиме близько 2 мс. І працювати все це має ефективніше, ніж AMD FSR2.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що Sony розглядає можливість випуску PS5 Pro без дискового приводу, тобто повністю цифрової версії, яка коштуватиме $500. Тобто стільки ж, скільки звичайна PS5 на старті продажів у 2020 році.

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