З виходом "прошки", компанія сподівається стимулювати продажі своїх консолей, які сповільнилися, і дати геймерам більш потужне залізо перед довгоочікуваною GTA.

Sony, здається, насправді готується випустити PlayStation 5 Pro цього року. Такі чутки ми вже чули, а тепер про це ж говорять джерела CNBC.

При цьому, схоже, плани Sony були іншими, але, як пишуть джерела, компанія вирішила випустити поліпшену версію консолі в 2024 році на тлі не найкращих фінансових показників: PS5 Pro, своєю чергою, повинна підвищити попит на консолі японського ігрового гіганта.

Друге завдання – підготуватися до випуску довгоочікуваної GTA 6, яка точно вийде в наступному році. Звичайно, вона запуститися і на звичайній PS5, проте багато користувачів захоче оновити свої системи, або ж нарешті обзавестися консоллю в переддень релізу черговий GTA.

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Якою буде PlayStation 5 Pro

Перехід з PlayStation 5 на PS5 Pro буде більш суттєвим, ніж перехід з PS4 на PS4 Pro. Процесор оновленої консолі буде виготовлений за 4-нм технологією, а графіка RDNA 3 пропонуватиме 60 обчислювальних блоків проти 36 в поточній моделі. Також збільшиться пропускна здатність пам'яті.

Одним з головних нововведень нібито стане виділений чіп AMD XDNA 2 – він потрібен для функцій на базі ШІ. Кажуть, що Sony робить велику ставку на технології штучного інтелекту.

Згідно з останніми даними, Sony розглядає можливість випуску PS5 Pro без дискового приводу, тобто повністю цифрової версії, яка буде коштувати $500. Тобто стільки ж, скільки звичайна PS5 на старті продажів в 2020 році.

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