Відео підтверджує раніше опубліковану інформацію про дизайн PS5 Slim – вона буде не такою вже й "тонкою".

Чутки про те, що Sony готує оновлену версію PlayStation 5 зі знімним дисководом, ходять вже давно. Анонсувати її повинні вже цього місяця, а вийде вона в найближчі місяці і коштуватиме 399 доларів. Сьогодні в мережі з'явилося відео, на якому цю консоль показали з різних сторін.

Попри те, що цей варіант консолі неофіційно отримав назву PS5 Slim, консоль вийшла не дуже тонкою, але все-таки менше, ніж FAT-версія. Втім, головна її відмінність – знімний дисковод. Скоріш за все, Sony продаватиме його окремо.

Крім того, на опублікованому відео, на передній панелі, можна побачити два роз'єми USB-C, тоді як актуальні моделі PS5 оснащені по одному роз'єму USB-C і USB-A.

Очікується, що оновлена консоль не буде відрізнятися за характеристиками від попередніх ревізій. Однак знімний дисковод зробить PS5 Slim бажаним продуктом як серед геймерів, що віддають перевагу фізичні видання, так і тих, хто вибирає цифрові версії ігор.

Крім того, раніше повідомлялось, що Sony також працює над PlayStation 5 Pro з більш потужним "залізом". Інсайдери запевняють, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз, скоріше за все, відбудеться в листопаді наступного року.

Передбачається, що в майбутньому Sony зовсім перестане випускати існуючі версії PlayStation 5. Таким чином модель Slim замінить на ринку Digital Edition, а "прошка" стане альтернативою базовій PlayStation 5 з дисководом.

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