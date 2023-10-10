Вона на 30% тонше оригінальної версії та отримала 1 ТБ пам'яті.

Після серії чуток компанія Sony нарешті офіційно представила тонку PlayStation 5 зі знімним дисководом. Вона на 30% тонше оригінальної версії й отримала 1 ТБ пам'яті.

Інші характеристики консолі не відрізняються від оригінальної версії PS5. Це означає, що компактна версія не поступається в продуктивності попередньої моделі.

Оновлена PlayStation 5 вийде в двох моделях: з дисководом і без. У другому випадку до консолі можна під'єднати привід Blu-ray, який буде продаватися окремо за ціною 80 доларів чи 120 євро.

У комплект зі зменшеною PS5 увійде горизонтальна підставка, але можна докупити окремо вертикальну за 30 доларів чи 30 євро. Геймпад DualSense при цьому ніяк не змінився. Зазначається, що як тільки запаси наявних PlayStation 5 розпродадуть, компактна PS5 стане єдиною доступною моделлю.

Габарити і вага оновлених PS5:

PS5 — 358 х 96 х 216 мм, 3,2 кг;

— 358 х 96 х 216 мм, 3,2 кг; PS5 Digital Edition — 358 х 80 х 216 мм, 2,6 кг.

Габарити і вага оригінальних PS5:

PS5 — 390 х 104 х 260 мм, 4,5 кг;

— 390 х 104 х 260 мм, 4,5 кг; PS5 Digital Edition — 390 х 92 х 260 мм, 3,9 кг.

Оновлена PlayStation 5 надійде в продаж вже в листопаді цього року за ціною $450 без приводу і $500 за повноцінну консоль. В Європі приставку оцінили в 450 і 550 євро відповідно.

Також Sony працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. Очікується, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт в 4K, крім того, буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз, скоріш за все, в листопаді 2024 року.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що Sony змінила вартість підписки PlayStation Plus – цінник виріс досить відчутно на всіх тарифах.

Вас також можуть зацікавити новини: