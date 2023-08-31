Компанія Sony оголосила про збільшення цін на річну підписку PlayStation Plus, яка надає доступ до великого переліку ігор за щомісячну плату.
Підвищення цін відчують гравці усіх регіонів – у США та Європі цінники зросли доволі відчутно, що геймери сприйняли досить негативно.
Нові ціни на тарифи виглядають наступним чином:
- Річна підписка на PS Plus Essential – з $ 59.99 до $79.99 (3000 грн).
- Річна підписка PS Plus Extra – з $99.99 до $134.99 (5000 грн).
- Річна підписка PS Plus Premium – з $119.99 до $ 159.99 (5900 грн).
Зміни наберуть чинності 6 вересня 2023 року, але поточних підписник підвищення ціни не настане аж до наступної дати продовження,
У Sony кажуть, що "коригування дозволить продовжити радувати користувачів високоякісними іграми". Водночас ігрові журналісти зазначають, що найближчим часом Sony проведе State of Play і, нібито, це шоу пов'язане з настільки різким підвищенням цін на PS Plus.
Також стало відомо, що в наступному місяці бібліотека цифрового сервісу поповниться наступними іграми – Saints Row, Black Desert: Traveler Edition і Generation Zero. Всі ігри можна буде забрати з 5 вересня по 3 жовтня.
State of Play може пройти 12 вересня – поки що офіційно це інформація не підтверджена. На ній майже точно представлять PS5 Slim – оновлену версію PlayStation 5 зі знімним дисководом. Коштувати вона буде 399 доларів, а знімний дисковод можна буде придбати окремо.
Паралельно Sony працює над PS5 Pro з більш продуктивним залізом. Очікується, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт в 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз, найімовірніше, відбудеться в листопаді наступного року.