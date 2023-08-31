Подорожчання трапиться на всіх тарифах.

Компанія Sony оголосила про збільшення цін на річну підписку PlayStation Plus, яка надає доступ до великого переліку ігор за щомісячну плату.

Підвищення цін відчують гравці усіх регіонів – у США та Європі цінники зросли доволі відчутно, що геймери сприйняли досить негативно.

Нові ціни на тарифи виглядають наступним чином:

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Річна підписка на PS Plus Essential – з $ 59.99 до $79.99 (3000 грн).

Річна підписка PS Plus Extra – з $99.99 до $134.99 (5000 грн).

Річна підписка PS Plus Premium – з $119.99 до $ 159.99 (5900 грн).

Зміни наберуть чинності 6 вересня 2023 року, але поточних підписник підвищення ціни не настане аж до наступної дати продовження,

У Sony кажуть, що "коригування дозволить продовжити радувати користувачів високоякісними іграми". Водночас ігрові журналісти зазначають, що найближчим часом Sony проведе State of Play і, нібито, це шоу пов'язане з настільки різким підвищенням цін на PS Plus.

Також стало відомо, що в наступному місяці бібліотека цифрового сервісу поповниться наступними іграми – Saints Row, Black Desert: Traveler Edition і Generation Zero. Всі ігри можна буде забрати з 5 вересня по 3 жовтня.

State of Play може пройти 12 вересня – поки що офіційно це інформація не підтверджена. На ній майже точно представлять PS5 Slim – оновлену версію PlayStation 5 зі знімним дисководом. Коштувати вона буде 399 доларів, а знімний дисковод можна буде придбати окремо.

Паралельно Sony працює над PS5 Pro з більш продуктивним залізом. Очікується, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт в 4K, також буде додано режим продуктивності в 8К. Реліз, найімовірніше, відбудеться в листопаді наступного року.

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